Rusya Dışişleri Bakanı: ABD’li elçilik çalışanının bagajından havan mermisi çıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda ABD’li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını ve konu hakkında ABD’den açıklama beklendiğini duyurdu.
- İHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda ABD’li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını duyurarak konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama beklediklerini aktardı.
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