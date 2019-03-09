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Rusya Dışişleri Bakanı: ABD’li elçilik çalışanının bagajından havan mermisi çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda ABD’li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını ve konu hakkında ABD’den açıklama beklendiğini duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda ABD’li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını duyurarak konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama beklediklerini aktardı.

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