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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin çekilmesi kolay olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

  • star.com.tr
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Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, "Suriye topraklarında hukuksuz bir şekilde bulunan ABD askerlerinin çekilmesi kolay olmayacak. ABD, Rusya'yı kendi çıkarları için kullanamayacak" dedi. 

 

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