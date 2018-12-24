Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin çekilmesi kolay olmayacak

<p> Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, "Suriye topraklarında hukuksuz bir şekilde bulunan ABD askerlerinin çekilmesi kolay olmayacak. ABD, Rusya'yı kendi çıkarları için kullanamayacak" dedi. </p> <p> </p> <p> AYRINTILAR GELİYOR...</p>
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