Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü

AA 11 Şubat 2022 Cuma 00:24 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:24

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Di Maio telefon görüşmesi yaptı.

Rusya'nın Avrupa'da güvenlik garantilerine ilişkin inisiyatiflerinin ele alındığı görüşmede Rus tarafı, ABD ve NATO'nun bu konudaki yanıtları ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı ve bu belgelerde yer alan konuları en kısa zamanda çözme çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki durumun da ele alındığı görüşmede, Lavrov, "NATO'nun eski Sovyetler Birliği alanını askeri anlamda keşfetme yönündeki eylemlerinin ve Ukrayna'nın silahlarla bazı Batı ülkeleri tarafından donatılmasının istikrarsızlaştırıcı özelliğe sahip olduğunu, Ukrayna'dan Minsk anlaşmalarına uymasının talep edilmesi gerektiğini" vurguladı.

İkili ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, Rusya ve İtalya arasında Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer platformlardaki etkileşim konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.