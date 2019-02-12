Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Pompeo ile 'Venezuela'yı görüşeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Pompeo ile 'Venezuela'yı görüşeceğiz
- DHA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 'Venezuela' hakkında bir telefon görüşmesi yapacaklarını söyledi.
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