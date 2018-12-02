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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Hindistan ve Çin temel sorunlarla ilgili ortak görüşe sahip

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'in dünyadaki temel sorunlarla ilgili ortak görüşe sahip olmalarının bu 3 ülkeyi bu sorunların çözümünde birbirilerine müttefik yaptığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'i neyin müttefik yaptığını açıkladı:
 
"Coğrafi bakımdan toprak olarak birbirimize bağlı olmamız, siyasi görüş açısından dünya düzeninin temel sorunlarıyla ilgili aynı görüşleri paylaşıyor olmamız, ayrıca tüm ihtilafların barışçıl yollardan çözülmesini, özgür, açık ve adil bir ticari-ekonomik sistemi istememiz, bizi bu konularda müttefik yapıyor."
 
BRICS'DEN KİMYASAL UYARILAR
 
Lavrov, Hindistan ve Çin dâhil olmak üzere tüm BRICS ülkelerinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) işlevleri bakımından yasalara aykırı davranışları eleştiren ve tüm devletlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) ve bu sözleşme çerçevesinde üstlenmiş oldukları taahhütlere saygı göstermelerini talep eden bildiriyi birlikte yayınladıklarını kaydetti.
 
BM'DE ORTAK HAREKET
 
Rus diplomat ayrıca Hindistan ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) ilkesel konularla ilgili olarak yapılan oylamalarda ‘dayanışma tutumu içerisinde hareket ettiklerini' de sözlerine ekledi.
 
(Sputnik)
 

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