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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Hariri ile Moskova’da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri ile Suriye meselesinin siyasi çözümü hususunda görüştüğü bildirildi.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lavrov’un Hariri ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Suriye krizinin hızlı şekilde siyasi çözüme kavuşmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, görüşmede, Suriye ve çevresindeki mevcut durum hakkında samimi şekilde görüş alış verişinde bulunulduğu ifade edildi.

Rusya’nın Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladığı bildirilen açıklamada, “Rus tarafı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin kararlarına dayanan Suriyeliler arasında etkili bir diyalogun kurulmasına yardımcı olma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmiştir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Suriyeli muhalif heyet ile görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’un da hazır bulunduğu ifade edildi.

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