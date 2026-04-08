8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
  Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye yolcusu
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye yolcusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 17-19 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacağını bildirdi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programıyla ilgili bilgi paylaştı.

Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın davetiyle 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 17-18 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek." dedi.

Zaharova, Lavrov'un forumda konuşma ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağını bildirerek "Görüşmelerde Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgelerindeki durum dahil, uluslararası gündemdeki konuların ve bazı devletlerle ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) beşincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 17-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Pusu davasında ‘kim vurdu' savaşı! Sanıklar suçu birbirine attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
