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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'nın egemenlik hakkını sorguladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna hükümetinin ülkenin tamamını temsil etmediğini söyleyerek Ukrayna'nın ulusal egemenliğe sahip olmadığını iddia etti.

Reuters22 Şubat 2022 Salı 13:50 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 13:51
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Interfax haber ajansında yer alan habere göre Lavrov, toplumların kendi geleceklerini tayin etme hakkını tarif eden Birleşmiş Milletler beyannamesine atıfta bulunarak, "Egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü prensibine bakacak olursak, buna dair temel beyannamelerden biri Halklar arasındaki Dostane İlişkilere Yönelik Uluslararası Hukuk İlkeleri beyannamesidir " ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'da Moskova destekli cumhurbaşkanının 2014'te devrilmesi ve yerine Batı yanlısı cumhurbaşkanının geçmesinden bu yana Kiev'in bu beyannemeyi ihlal etmekle çıkmakla suçladı.

Rusya bu gelişmelerin ardından 2014'te Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmiş ve doğu bölgelerindeki ayaklanmayı desteklemişti.

Lavrov, "2014'teki darbenin ardından kimse Ukrayna'daki rejimin Ukrayna devleti topraklarında yaşayan herkesi temsil ettiğini iddia edemez" diye belirtti.

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