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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin Venezuela'daki tavrından rahatsızız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Venezuela konusunda akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek yaptıklarından rahatsızlık olduklarını söyledi.

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Lavrov, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Alie Kabba ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen Washington'un tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini belirten Lavrov, "Elbette, ABD ve yakın müttefiklerinin Venezuela ile ilgili akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal ederek yaptıklarından rahatsız oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, bunun aslında Venezuela'da açık bir şekilde meşru yönetimi devirme politikası olduğunu vurguladı.

ABD'nin Venezuela'da yasa dışı olarak rejim değişikliğine gitme yoluna girdiğini ifade eden Lavrov, Rusya'nın dünya toplumunun diğer sorumlu üyeleri ile birlikte, anayasal zeminde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru yönetimini desteklemek için her şeyi yapacağını dile getirdi.

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