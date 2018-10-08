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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Moskova Büyükelçisine nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, siber saldırı iddiaları nedeniyle büyükelçisine nota veren Hollanda'nın Moskova Büyükelçisine nota verildiğini açıkladı.

  • İHA
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi Rene Jones-Bos'a Rusya'ya karşı siber saldırı suçlamaları ile ilgili nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın siber saldırı iddialarını provokasyon olarak nitelendirdi.
 
Bakanlık, “Hollanda Büyükelçisi Rene Jones-Bos'e 4 Ekim'de alınan notaya yanıt olarak bir Rusya notası verildi. Bu girişim, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler ilkelerini ihlal eden bir provokasyon olarak görülüyor” açıklamasını yaptı. 
 
Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 Ekim'de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Hollanda Savunma Bakanlığı, siber saldırının 13 Ekim'de düzenlendiğini iddia ediyor. Hollanda’daki 4 Rus vatandaşı iddiaların ardından sınır dışı edilirken, Rusya suçlamaları reddediyor. 

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