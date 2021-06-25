İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: AB'nin tehditlere orantılı cevap vereceğiz
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: AB'nin tehditlere orantılı cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik tek taraflı yaptırım uygulama tehditlerine 'orantılı' cevap vereceklerini bildirdi.

AA25 Haziran 2021 Cuma 18:12 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 18:12
ABONE OL

Zaharova, AB Liderler Zirvesi'nde Rusya ile ilgili alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu zirvede, ülkesine yöneltilen "asılsız" ve "ispatı olmayan" suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayan Zaharova, AB'nin Rusya'ya yönelik stratejisinde "sistematik" sorunlar olduğunu belirtti.

AB'nin bilgi ve siber güvenlik gibi konularda Rusya ile diyalog kurmaktan kaçındığını ifade eden Zaharova, "AB, Avrupalıların istekleriyle ters düşen konjonktür çıkarlarına hapsedilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, şunları kaydetti:

"AB ile eşit şekilde diyaloğu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Ancak bu diyalog, AB üye ülkelerinin umutlarına rağmen ön koşullar ve ülkemize yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar tehditleri ile donatılamaz. Bunlara orantılı yanıt verilecek. Brüksel bunu iyi biliyor."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Rusya, AB'yi hedef aldığında geri itmeye, insan haklarını ihlal ettiğinde buna karşı durmaya, çıkarlarımıza zarar verdiğinde Rusya'yı sınırlamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.