Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor

Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Rusya’yı silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapmakla suçladığı açıklamalar konusunda değerlendirlendirmede bulundu.

Rusya’nın INF anlaşmasına uyumu konusunda sorun olmadığını savunan Zaharova, “Moskova, INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardında yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadesini kullanmıştı.