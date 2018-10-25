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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Suriye’nin güneyindeki durumdan endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin işgal ettiği Suriye'nin güneyindeki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini söyledi.

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Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
ABD'nin ayrılıkçı görüşe sahip Kürt gruplarla flört etme girişimlerinde bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğu gibi, ülkenin güneyinde de bir bölge oluşturulduğunu kaydeden Zaharova, "Suriye egemen topraklarında ABD güçleri tarafından açıkça işgal edilmiş güneydeki Tanf bölgesindeki durum endişe yaratmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." açıklamasında bulunmuştu.
 

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