Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle yapılan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG teröristlerinin sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, YPG/PKK'nın Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmeye başlayıp başlamadığı sorusu üstüne, "Soçi'de varılmış olan mutabakatın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz" dedi.

Verşinin ‘mutabakatın yerine getirilmesinin TPG/PKK'nın sınırdan çekilmeye başladığı anlamına gelip gelmediği’ sorusuna ise "Evet, bunu biraz önce söylemiştim" cevabını verdi.