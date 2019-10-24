Rusya Dışişleri Bakanlığı: YPG'li teröristler çekilmeye başladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'YPG'li teröristler Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı.' açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle yapılan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG teröristlerinin sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, YPG/PKK'nın Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmeye başlayıp başlamadığı sorusu üstüne, "Soçi'de varılmış olan mutabakatın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz" dedi.
Verşinin ‘mutabakatın yerine getirilmesinin TPG/PKK'nın sınırdan çekilmeye başladığı anlamına gelip gelmediği’ sorusuna ise "Evet, bunu biraz önce söylemiştim" cevabını verdi.
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