Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sovyetler Birliği ve ABD tarafından imzalanmış olup tarafların orta ve kısa menzilli füzelerinin imha edilmesini içeren anlaşma, Amerikan tarafının girişimi ile 2 Ağustos 2019 itibarıyla geçerliliğini kaybetmiştir” denildi.

Açıklamada söz konusu anlaşmanın 8 Aralık 1987’de Washington’da imzalandığı hatırlatması da yapıldı.

Anlaşmanın sona ermesi, ABD’nin Rusya’yı söz konusu anlaşma ile yasaklanan tipten yeni bir füze geliştirmekle suçlayıp INF’den çekilmesini izliyor. Nitekim suçlamaları reddeden Rusya da ABD’yi takiben anlaşmayı askıya almıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.

Sputnik'in haberine göre, söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

INF, Rusya ile ABD’nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF’nin yenilenmeyip geçerliliğini kaybetmesi sonrası yürürlükte kalan tek anlaşma, Yeni START.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören Yeni START anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.

RYABKOV: YENİ START HAKKINDAKİ SORUNLAR GİDERİLMEZSE, ORTADA NÜKLEER SİLAH KONTROLÜNE DAİR BİR ANLAŞMA KALMAMIŞ OLACAK

Nitekim INF’nin süresinin dolmasının hemen öncesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Yeni START anlaşmasının devam etmesi hususundaki anlaşmazlıkların da çözülmemesi hâlinde ortada nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin hiçbir anlaşma kalmayacağı uyarısında bulunmuştu.

PUTİN: ABD’NİN İSTEDİĞİ ULUSLARARASI SİLAH KONTROLÜ MEKANİZMALARINI DARMADAĞIN ETMEKSE BİZİ KÜRESEL BİR FELAKET BEKLİYOR OLABİLİR

Bunun yanında Rusya lideri Vladimir Putin de, ABD’nin müzakereleri ertelemeyi sürdürmesi hâlinde, ülkesinin Yeni START anlaşmasından çekilmeye hazır olduğunu söylemişti. Ayrıca, “ABD’nin istediği uluslararası silah kontrolü mekanizmalarını darmadağın etmekse bizi küresel bir felaket bekliyor olabilir” uyarısında bulunmuştu.