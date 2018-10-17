ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Suriye'nin toprak bütünlüğünden, birleşik bir devletten yanayız

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "ABD’nin, Kürt müttefikleriyle (YPG/PKK) bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Bu tür girişimlerin etkili olmadığını ve yerli nüfus nezdinde tepkilere neden olduğuna işaret eden Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.

ABD'DEN CEVAP

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Rusya'nın açıklamalarına cevap verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşacak terör örgütü PKK ile bağlantılı bağımsız bir yapı konusunda endişeleri olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Bu Türkiye'ye karşı bir tehdit. Biz herşeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğünden, birleşik bir devletten yanayız ve Suriye'nin kuzeydoğusunda bir ulus oluşturma çabası içerisinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Jeffrey, Suriye'de istikrarlı bir yönetimin yanı sıra hem Kürt ve hem Araplar ile bölgedeki toplulukların güvenliklerini önemsediklerini belirterek, "Ancak burada uzun dönemli bir siyasi gündemimiz yok, askeri gündemimiz mevcut." şeklinde konuştu.

LAVROV İŞARET ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri (YPG/PKK) kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." demişti.