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Rusya donanmasına bağlı savaş gemileri Hindistan'a ulaştı

Rus Pasifik Filosu Indra Deniz Kuvvetleri Tatbikatı kapsamında Hindistan'ın güneydoğu kıyısında bulunan, Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam limanına demir attı.

  • star.com.tr
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Rus Pasifik Filosu'na bağlı savaş gemileri, Indra Deniz Kuvvetleri Tatbikatı'na (Indra Navy 2018) katılmak Hindistan'ın Visakhapatnam limanına ulaştı.
 
Rus ve Hindistan basınında yer alan bilgilere göre, Rus donanmasına ait yeni güdümlü füzelerle donatılmış Varyag kruvazörü, Amiral Panteleyev destroyeri ve Boris Butoma tankeri Indra Navy 2018 için pazar günü (bugün) Hindistan'a ulaştı.
 
Rus Donanması yaptığı açıklamda. "Bugün [9 Aralık], Pasifik Filosunun gemilerinin bir müfrezesi Hindistan'ın Andra Pradesh eyaletindeki Vishakhapatnam limanına girdi.'' bilgilerini paylaştı.
 
Indra Navy 2018 kapsamında gerçekleştirilecek tatbikatlarla Rusya ve Hindistan arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
 

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