Rusya, Donbass için saldırıya geçti: Bombardıman sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 104. gününe girdi. Rusya, Donbass bölgesinin doğusunun kontrolünü ele geçirmek için bastırırken, sanayi kenti Sievierodonetsk'in sokaklarında Rus ve Ukraynalı birlikler arasında sert çatışmalar sürüyor. Bölgedeki diğer kentler de yoğun bombardıman altında.

Sievierodonetsk, Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşan Donbass'ın kontrolünü ele geçirmek isteyen Rusya'nın ana hedefi haline gelmiş ve Rus birlikleri bölgedeki taarruzlarını bu kent üzerine yoğunlaştırmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Kentte, sert çatışmalar devam ediyor... Sayıca bizden üstünler ve daha güçlüler" dedi ancak Ukraynalı birliklerin direnmek için "tüm fırsatlara" sahip olduğunu da ekledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük kent olan Sievierodonetsk'i ele geçirme hedefi doğrultusunda asker ve ekipman takviyesi yaptığı ifade edildi.

Luhansk valisi Serhiy Gaidai ise, Ukrayna'nın savunma birliklerinin haftasonu zafere yaklaştıkları düşünülen Rus birliklerini kentin dışına itmesinin ardından durumun kötüleştiğini söyledi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

12:30 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'da kutlanan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ukrayna'nın tahıl ihraç etmek için alternatif yollar bulmaya çalıştığını da belirten Zelenski, limanların Ukrayna tahılının taşınması için bir öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

11:49 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Zaporijya Oblastı'nda bulunan Fedorivka yerleşim yerinde siviller maaşlarını almak için beklerken görüntülendi.

11:18 Rusya, Donbass bölgesinin doğusunun kontrolünü ele geçirmek için bastırırken, sanayi kenti Sievierodonetsk'in sokaklarında Rus ve Ukraynalı birlikler arasında sert çatışmalar sürüyor. Bölgedeki diğer kentler de yoğun bombardıman altında.

11:08 Rusya'nın bombalarıyla harabeye dönen Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müdürü Marina Ganitska, hastalarla birlikte esir alındığı dönemde aralarından 12 kişinin hayatını kaybettiğini, cesetleri hastane bahçesine açtıkları toplu mezara gömmek zorunda kaldıklarını söyledi.

07:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'nın tarımsal ihracatını Batı'ya karşı "şantaj" olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

06:00 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Ukrayna'daki savaşın, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) "ayrılma" planlarının ertelenmesine neden olduğunu söyledi.

05:30 ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıkladı.

05:00 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'ndaki tahribat havadan görüntülendi.

04:00 Birleşmiş Milletler (BM), savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna'da cinsel şiddet olaylarının arttığını bildirdi.

03:45 Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve tahıl ihracatının yapılabilmesi için "güvenlik garantisi" istediklerini söyledi.

03:00 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.

02:00 ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.

01:45 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini kaydederek, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda" dedi.

01:00 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı karşısında NATO'nun daha güçlü pozisyon üzerinde anlaşmaya ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

00:45 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

00:30 Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin Ukrayna ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar sonucunda Ukrayna kıyılarından 100 kilometreden fazla uzaklaştığı belirtildi.

00:00 Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhanks bölgelerine gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.