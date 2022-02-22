Rusya, Donbas'taki sözde yönetimleri ''ilan edildikleri sınırlarda'' tanıyacağını duyurdu

AA 22 Şubat 2022 Salı 15:15 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 15:15

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını değerlendirdi.

Rusya'nın, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri hangi sınırlar içerisinde tanıyacağına dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Var oldukları ve ilan edildikleri sınırlar içinde tanınacaklar." dedi.

Dmitriy Peskov, Batı'nın söz konusu verdiği kararı "beklendik bir gelişme" olarak nitelendirerek, Rus askerlerinin Donbas'a girdiğine dair bilgileri ise "Teyit etmiyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.