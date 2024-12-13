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Dünya

Rusya, Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun son bir haftada Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 17:22 - Güncelleme:
Rusya, Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 7-13 Aralık'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi yer aldı.

Ukrayna'daki unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın enerji unsurları, askeri havaalanı altyapıları, İHA üretim ve depolama noktaları, mühimmat depoları, Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada Donetsk bölgesinde 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Berestki, Blagodatnoye, Joltoye ve Zarya yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

87 UKRAYNALI ASKER ESİR ALINDI

Aynı tarihlerde, 87 Ukraynalı askerin esir alındığı aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 633 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 775 tank ve zırhlı araç, 1500 çok namlulu roketatar, 19 bin 549 obüs ve havan topu ile 29 bin 190 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun gece Rus topraklarına İHA ile saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu, Vladimir Bölgesinde 4 adet İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.

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