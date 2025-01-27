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Dünya

Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 06:48 - Güncelleme:
Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 153 bölgede Ukrayna'nın enerji, askeri, sanayi unsurlarına, askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı üretim, depolama ve eğitim merkezlerine havadan ve karadan saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 507 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 852 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 945 obüs ve havan topu ile 30 bin 806 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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