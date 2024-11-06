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Dünya

Rusya, Donetsk'te 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu

Rusya, Donetsk bölgesinde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Rusya, Donetsk'te 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Kuzey askeri grupların birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) üretim atölyeleri, enerji ve yakıt tesisleri ile Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" tipi savaş uçağının vurulduğu aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 298 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 63 tank ve zırhlı araç, 1484 çok namlulu roketatar, 17 bin 368 obüs ve havan topu ile 28 bin 10 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • ukrayna
  • donetsk

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