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Dünya

Rusya, Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya, Donetsk bölgesinde Mihaylovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

AA13 Ekim 2024 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Rusya, Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mihaylovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 33 bin 580 insansız hava aracı (İHA), 582 hava savunma füze sistemi, 18 bin 619 tank ve zırhlı araç, 1472 çok namlulu roketatar, 16 bin 106 obüs ve havan topu ile 27 bin 230 özel askeri araç imha edildi." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 22 bin 600 askerini, 157 tankını, 72 piyade savaş aracını, 98 zırhlı personel taşıyıcısını ve 909 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

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