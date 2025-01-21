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Dünya

Rusya, Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini bildirdi

Rusya, Donetsk bölgesindeki Volkovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu

AA21 Ocak 2025 Salı 13:58 - Güncelleme:
Rusya, Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini bildirdi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Volkovo yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 148 bölgede Ukrayna'nın enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) montaj ve depolama merkezleri ile asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalarına saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 34 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 702 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 845 obüs ve havan topu ile 30 bin 540 özel askeri araç imha edildi."

- "UKRAYNA AİT 55 İHA'YI RUS BÖLGELERİ ÜZERİNDE YOK ETTİK"

Savunma Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna'nın gece İHA'lar ile Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 55 İHA'yı vurduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 22'sinin Bryansk, 12'sinin Rostov, 10'unun Smolensk, 6'sının Voronej, 4'ünün Saratov ve 1'inin de Kursk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

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