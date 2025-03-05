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Dünya

Rusya, Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu

Rusya, Donetsk bölgesindeki Privolnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Rusya, Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Privolnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 150 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, petrol deposuna, insansız hava araçları (İHA) üretim ve yönetim merkezlerine, deniz araçlarının bulunduğu yere, "Kraken" taburunun karargahına, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 51 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 318 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 21 bin 989 tank ve zırhlı araç, 1523 çok namlulu roketatar, 22 bin 286 obüs ve havan topu ile 32 bin 455 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.

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