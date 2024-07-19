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Dünya

Rusya, Donetsk'te bulunan Yuryevka yerleşim biriminde kontrolü sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde bulunan Yuryevka yerleşim biriminde kontrolü sağladığı ifade edildi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Rusya, Donetsk'te bulunan Yuryevka yerleşim biriminde kontrolü sağladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 13-19 Temmuz tarihleri arasında, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'daki hava üsleri, savunma sanayisi işletmelerini destekleyen enerji tesisleri, Ukrayna hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine 11 grup saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıların Ukrayna askerlerinin konuşlandığı yerleri, askeri teçhizat taşıyan trenleri ve cephanelikleri de kapsadığı belirtildi.

ABD YAPIMI ATAMCS FÜZELERİ İMHA EDİLDİ

Saldırıların hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Son bir haftada Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 Mig-29 savaş uçağının vurulduğu ifade edilen açıklamada, 8 ABD yapımı ATACMS füzesi, 10 Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 44 HIMARS füze ve yer hedeflerine göre dizayn edilmiş S-200 sisteminin imha edildiği kaydedildi.

KARADENİZ'DE 10 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada 94'ü Rusya'nın batı bölgelerinin sahası üzerinde olmak üzere toplam 305 İHA'nın vurulduğu, Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 10 insansız deniz aracının yok edildiği aktarıldı.

YURYEVKA'NIN KONTROLÜ RUSYA'YA GEÇTİ

Ayrıca Rus ordusunun Donbas bölgesinde bir yerleşim yerini aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Aktif eylemlerin bir sonucu olarak, 'Merkez' birlik grubu askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yuryevka yerleşimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

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