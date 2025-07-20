İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Donetsk'te yerleşim birimini ele geçirdi
Dünya

Rusya, Donetsk'te yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Belaya Gora yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 18:40 - Güncelleme:
Rusya, Donetsk'te yerleşim birimini ele geçirdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Belaya Gora yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 364 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 93'ünün de başta Moskova olmak üzere Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 12-18 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 10 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.