İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Donetsk'teki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdik
Dünya

Rusya: Donetsk'teki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Rusya: Donetsk'teki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdik
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çervonaya Zirka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 252 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.