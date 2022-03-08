Rusya, dünyada en fazla yaptırım uygulanan ülke konumuna yükseldi

IHA 8 Mart 2022 Salı 10:51 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:51

Ukrayna saldırılarıyla dünyanın büyük bir bölümünü siyasi olarak karşısına alan Rusya'ya bu girişimi pahalıya patladı. Ülkelere uygulanan küresel ölçekteki yaptırımları izleyen Castellum.ai adlı internet sitesinin verilerine göre Rusya, saldırıların başlamasının ardından dünyanın en fazla yaptırıma maruz kalan ülkesi haline geldi. Rusya, 22 Şubat öncesinde 2 bin 754 yaptırımla listede kendine yer bulurken, saldırıların ardından gelen ek 2 bin 778 yaptırımla zirveye oturdu. Toplam 5 bin 532 yaptırımla birinci sıraya yerleşen Rusya'yı 3 bin 616 yaptırımla İran izlerken, Suriye 2 bin 608, Kuzey Kore ise 2 bin 77 yaptırımla listede yer aldı. Dünyada en çok yaptırım uygulanan diğer ülkeler arasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da bulundu.

EN FAZLA YAPTIRIM İSVİÇRE'DEN



Öte yandan listeye göre Rusya'ya en sert tepkiyi veren ülke 568 yaptırım ile İsviçre oldu. Onu 518 yaptırımla Avrupa Birliği, 512 yaptırımla Fransa, 454 yaptırımla Kanada ve 413 yaptırımla Avustralya izledi. ABD'nin ise Rusya'ya bugüne kadar 243 yaptırım uyguladığı bildirildi. Ayrıca yaptırımların toplamda 2 bin 427 kişi, 343 kuruluş, 6 gemi ve 2 uçağı hedef aldığı belirtildi.

RUSYA'YA ULUSLARARASI CAMİADAN SERT TEPKİ



Rusya'nın Ukrayna'daki 2 ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından batı dünyasından Moskova'ya sert tepki gelmişti. ABD, NATO ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırımlar uygulamaya koymuştu.