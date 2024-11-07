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Dünya

Rusya: Dünyada hiçbir devlet, kendi hükümetini ABD seçimlerinin sonuçlarına göre aynı gün dağıtmadı, Almanya hariç

Almanya'da yaşanan hükümet krizini ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Almanya, klasik bir 'muz cumhuriyeti' oldu” dedi.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Rusya: Dünyada hiçbir devlet, kendi hükümetini ABD seçimlerinin sonuçlarına göre aynı gün dağıtmadı, Almanya hariç
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Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alması sonrası patlak veren siyasi krizin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamalarda bulundu.

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"ALMANYA HARİÇ"

Zaharova, Almanya hükümetini, Ukrayna'ya desteği ve Rus gazına getirilen kısıtlamalar üzerinden eleştirerek, "Alman koalisyon hükümetinin çökmesi, Almanya'daki modern siyasi sistemin ana sorununu ortaya çıkardı. Bu, klasik bir 'muz cumhuriyeti'. Bu arada bu terim ilk kez ABD'de 1904 yılında ortaya çıktı. O (Muz Cumhuriyeti terimi) Henry tarafından kullanıldı. Dünyada hiçbir devlet, kendi hükümetini ABD seçimlerinin sonuçlarına göre aynı gün dağıtmadı. Almanya hariç" dedi.

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"RUS GAZINI KORUYAMADILAR"

Almanya yönetiminin başarısız bir politika sergilediğini aktaran Zaharova, "Peki siz ne istiyordunuz? Berlin, vatandaşları ve sanayi sektörü için hayati öneme sahip Rus gazını koruyamadı, ekonomik büyüme temposunu koruyamadı, fabrika ve şirketlerinin ABD'ye göçünü itaatkar bir şekilde izledi. Sırf Washington'u memnun etmek uğruna" ifadelerini kullandı.

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"ALMAN EKONOMİSİ ZOR DURUMDA"

Almanya'daki hükümet krizine dair Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman ekonomisinin zor bir durumda olduğunu belirterek, "Koalisyonun çöküşünün doğrudan Rus enerji kaynaklarının terk edilmesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Alman ekonomisi elbette çok güç durumda. Önde gelen Alman şirketleri rekabet güçlerini kaybediyor" dedi.

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