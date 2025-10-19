İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

Rusya duyurdu! 2 yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA19 Ekim 2025 Pazar 14:45
Rusya duyurdu! 2 yerleşim yeri ele geçirildi
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubuna bağlı birlikler, cephede ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Poltavka yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çunişino yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

