Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun Mıkolayiv ve Krivorojskiy yönlerindeki pozisyonunu koruma girişiminin devam ettiğini belirten Konaşenkov, bir gün içinde çatışmalarda Ukrayna birliklerine ait 11 tank, 7 piyade savaş aracı, 8 zırhlı araç, 9 ağır silahlı makineli pikap ve 220'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Bunun dışında Mıkolayiv bölgesinde Murahovka ve Bereznegovatoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusunun 57. Motorlu Piyade birliklerinin geçici yerleşim yerlerinin vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Herson bölgesinde Koçubeyevka yerleşim birimi yakınlarında Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait Mi-8 savaş helikopterini düşürdüğünü kaydetti.

Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Voznesenska ve Oçakova'da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarlara ait 200'den fazla mermi dahil 1500'den fazla mühimmatın saklandığı 2 topçu ve füze deposunun yok edildiğini dile getirdi.

Yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv'de "Kraken" milliyetçi birliklerin geçici konuşlanma noktasını vurduklarını ve 30'dan fazla milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini öne süren Konaşenkov, Donetsk bölgesinde de Krasnopolye'de Ukrayna 81. Hava İndirme birliklerinin pozisyonlarına açılan ateşte 50'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Harkiv bölgesinde Timçenki yerleşim birimi yakınlarında ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemini yok ettiklerini belirten Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerin Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki farklı noktalarda Ukrayna'ya ait 5 insansız hava aracını, Herson bölgesinde de ABD yapımı 4 HARM füzesini düşürdüklerini aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 287 uçak, 152 helikopter, 1877 insansız hava aracı, 372 hava savunma füze sistemi, 4 bin 822 tank ve zırhlı araç, 825 çok namlulu roketatar, 3 bin 368 obüs ve havan topu, 5 bin 304 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 4 Eylül'de de Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyleyen Konaşenkov, Rus elektronik sistemlerinin bu araçları santralden uzak bir bölgede düşürdüğünü aktardı.

Konaşenkov, gece boyunca santralin bulunduğu Energodar şehrine 2 defa top ateşi açıldığını kaydetti.