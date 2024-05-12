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Dünya

Rusya duyurdu: Belgorod'da 5 kişi öldü

Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Rusya duyurdu: Belgorod'da 5 kişi öldü
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıda 20 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik "terör" saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırının "Toçka-U" füze sistemi ile "Vampir" ve "Olha" çok namlulu roketatarlar ile yapıldığı aktarılan açıklamada, "6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ile 2 Olha topu Rus hava savunma sistemlerince yok edildi. Toçka-U füzesinin parçalarının düşmesi sonucu Belgorod kendindeki bir bina hasar gördü." ifadelerine yer verildi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Enkazda 5 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadesine yer verildi.

Belgorod Bölge Valisi Gladkov da füze parçalarının düşmesi sonucu 10 katlı binadaki 16 dairenin yıkıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, olay yerine ek sağlık uzmanı gönderme talimatı verdiğini açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

- PUTİN'E BİLGİ VERİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ile Belgorod Bölge Valisi Gladkov'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belgorod kentindeki durumla ilgili bilgilendirdiği, Putin'in gerekli talimatları verdiğini aktararak, "Kiev yönetimi barbarca füze saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı arkasında Kiev yönetimi ile Batı'nın olduğunu belirtti.

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