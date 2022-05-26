Rusya duyurdu: Her gün iki koridor açıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 92. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA: KARADENİZ VE AZAK DENİZİ'NDEN GEMİLERİN ÇIKIŞI İÇİN HER GÜN İKİ KORİDOR AÇIYORUZ

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani yardım koridoru açtıklarını bildirdi.

Mizintsev, yaptığı açıklamada, Rus donanmasının Mariupol limanındaki mayın tehlikesini ortadan kaldırdığını ve liman altyapısının eski haline getirilmesi için faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin her gün Moskova saatiyle 08.00'dan 19.00'a kadar güvenli iki deniz insani yardım koridoru açtığını kaydeden Mizintsev, "Karadeniz'de; 80 mil uzunluğunda ve 3 mil genişliğinde Ukrayna kara sularından güneybatı yönünde Herson, Mıkolayiv, Çernomorsk, Oçakov, Odessa ve Yujniy (Güney) limanlarından çıkış için koridor açılıyor. Azak Denizi'nde; Mariupol limanından çıkmak için 115 mil uzunluğunda ve 2 mil genişliğinde Karadeniz yönünde koridor açılıyor." ifadelerini kullandı.

Mizintsev, deniz insani yardım koridorlarının işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgilerin her gün 15 dakikada bir telsiz aracılığıyla İngilizce ve Rusça olarak uluslararası kanallar üzerinden duyurulduğunu vurguladı.

Kiev yönetiminin limanlardaki gemilerin güvenli çıkışını sağlama sorununu çözmek için yabancı devletlerin ve armatör şirketlerin temsilcileri ile görüşmekten kaçınmaya devam ettiğini öne süren Mizintsev, Karadeniz devletlerinin kıyıları boyunca, zincirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenmesinden kaynaklanan seyir ve liman altyapısına zarar verme tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekti.

Mizintsev, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'nde sivil seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir dizi tedbirler aldığını sözlerine ekledi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:00 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani yardım koridoru açtıklarını bildirdi.

05:00 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, Romanya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret etti.

04:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye en başarılısı oldu." dedi.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Lviv kentinde kültürel faaliyetler üç ayı aşkın bir süre sonunda tekrar düzenlenmeye başladı. Maria Zankovetska Tiyatro Salonu'nda 'Teulis Şovu' isimli oyun sahnelendi.

02:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın Vilhivka köyünde, saldırılar sonucu bir okul ağır hasar gördü.

01:00 Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'nın Odessa kentindeki çocuklar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın moral veren açık mektubuna cevap yazdı.

00:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki göstererek, Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarından vazgeçmeyeceğini bildirdi.