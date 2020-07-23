İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2020 Perşembe / 2 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8492
  • EURO
    7,913
  • ALTIN
    412.609
  • BIST100
    118992
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya duyurdu: İki savaş uçağı Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptı
Dünya

Rusya duyurdu: İki savaş uçağı Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 savaş uçağının Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptığını açıkladı. Uçuşlara Romanya savaş uçaklarının da eşlik ettiği bildirildi.

IHA23 Temmuz 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:44
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet uzun Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının Karadeniz semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı Karadeniz’in tarafsız sularında keşif uçuşları gerçekleştirmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, Rus uçaklarının uçuşuna aralıklarla Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.