Rusya duyurdu: İki savaş uçağı Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptı

IHA 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:44

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet uzun Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının Karadeniz semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı Karadeniz’in tarafsız sularında keşif uçuşları gerçekleştirmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, Rus uçaklarının uçuşuna aralıklarla Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.