Rusya duyurdu! Ukrayna bunu ilk kez yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Ukrayna ordusunun son günlerde direnişini güçlendirdiği ve sahada bunun sonuçlarını almaya başladığı görülüyor. Nitekim Ukrayna'nın, önceki gece ilk kez Rusya topraklarında bir saldırıya giriştiği ve helikopterlerle Belgorod'daki yakıt deposunu vurduğu ifade ediliyor. Medya ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, helikopterlerin depoyu vurdukları ve daha sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

HENÜZ DOĞRULANMADI

Bununla birlikte Ukrayna henüz saldırıyı doğrulamadı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırıyı ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini ifade etti.

Milliyet'in haberine göre, Saldırı ilk olarak Rus vali Vyaçeslav Gladkov tarafından duyurulurken, bu vesileyle Rusya, 24 Şubat'ta askerlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana ilk kez Ukrayna'yı kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçlamış oldu. Gladkov, helikopterlerin alçak irtifada Rusya'ya girip, sınırın 35 kilometre ötesindeki tesisi vurduklarını ifade etti. Saldırının ardından Kremlin, Ukrayna'nın Rus şehri Belgorod'daki petrol rafinerisine yaptığı saldırının Kiev'le barış görüşmelerini sürdürmek için "rahat koşullar yaratmadığını" söyledi. Peskov, Putin'in saldırıdan bilgilendirildiğini de kaydetti.

MARİUPOL'E YARDIM ULAŞAMIYOR

Ukrayna'nın diğer bölgelerinde çatışmalar sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Çernihiv ve Kiev'deki bazı köylerin geri alındığını duyurdu. Ateşkes sağlanan Mariupol'e ise yardım ulaştırılamıyor. Mariupol'deki yetkililer, Rus güçlerinin kuşatma altındaki şehre yardım ulaştırılmasını engellediğini söyledi. Yetkililer, Rusların sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edildiğini açıklamasına rağmen, kentten çıkışın hala tehlikeli olduğunu söyledi. Planlanan insani koridorun açılmadığı, tahliyeler için gönderilen konvoyun şehre giremediği belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi de kentten tahliye girişimini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Mariupol'de tahliye bekleyen 170 bin sivil olduğu biliniyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Ukrayna'nın bu saldırısıyla, savaş başından bu yana büyük lojistik sıkıntılar yaşayan ve yakıt eksikliği gibi sorunlar yüzünden ilerleyemeyen Rus ordusuna önemli darbe vuruldu. Belgorod, Rusya'nın saldırdığı Harkov ve Sumi gibi kentlere çok yakın ve bu bölgedeki Rus askerlerinin yakıt ihtiyacı buradan sağlanıyordu. Saldırıyla Rusya'nın lojistik sorunları daha da büyüdü.