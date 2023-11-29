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Dünya

Rusya duyurdu: Ukrayna'nın İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Rusya duyurdu: Ukrayna'nın İHA saldırısı engellendi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerel saatle 07.30'da Kiev rejiminin insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesine yer verildi.

Hava savunma sistemlerinin saldırıyı durdurduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın Moskova bölgesindeki Podolsk şehri civarında imha edildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Podolsk şehri civarında Rus hava savunma sistemlerinin Moskova'ya doğru uçan İHA'nın saldırısını püskürttüğü bilgisini paylaşarak, "İlk verilere göre, enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı olmadı. Acil durum uzmanları olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN GECE SAATLERİNDE UKRAYNA'YA YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla ve güdümlü füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus ordusunun saldırılarda toplam 21 İHA ve 3 X-59 güdümlü füze kullandığı aktarılan açıklamada, yapılan muharebe çalışmaları sonucunda Odessa, Dnirpopetrovsk, Kiev, Herson, Zaporijya ve Hmelnitski bölgeleri sınırlarında İHA'ların tamamının ve 2 güdümlü füzenin imha edildiği, bir füzenin de hedefine ulaşamadığı ifade edildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna İHA saldırısı
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