AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:24

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile bin Selman arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol piyasalarında istikrarın sağlanması ve piyasanın yeniden dengelenmesini hızlandırma konusuna bağlılıklarını teyit ettiler. İki bakan da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışında kalan bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ nezdindeki ülkelerin bu hedefleri tümüyle destekleyeceklerinden emin olduklarını ifade ettiler."

Görüşmede iki bakanın, "dünyadaki diğer sorumlu üreticilerin" üretimlerini gönüllü olarak kısmaya yönelik çabalarını da istişare ettikleri belirtildi.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

