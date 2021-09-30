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Dünya

Rusya Enerji Bakanlığı: Avrupa ve Çin, ilave kömür talebinde bulunmadı

Rusya Enerji Bakanlığı, Avrupa ve Çin'de yaşanan enerji krizinin ardından Rusya'dan ilave kömür sevkiyatı yapılmasına yönelik talep gelmediğini açıkladı.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:41
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında Avrupa ve Çin'in Rusya'dan ilave kömür arzı sağladığına yönelik iddialar yanıtlandı.

Açıklamada, "Rusya Enerji Bakanlığı, Çin ve Avrupa ülkelerinden Rusya'nın kömür ihracatını artırmasına yönelik bir talep almamıştır." ifadesi kullanıldı.

Çin'de özellikle kömür arzındaki sıkıntılar nedeniyle çok sayıda bölgede yaşanan elektrik kesintileri, ülkede yaşamı olumsuz etkiliyor.

Avrupa'da ise kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon salım fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre az olması doğal gaz fiyatlarının rekor düzeylere çıkmasına neden olmuştu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO, dün yaptığı açıklamada, daha fazla elektrik almak isteyen Çin'in şirkete başvurduğunu bildirmişti.

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