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Dünya

Rusya “dost ülkelerle” enerji ticaretini Bitcoin'le yapabilir

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin'le de yapabileceklerini söyledi.

AA24 Mart 2022 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 16:57
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Zavalnıy, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararını değerlendirdi.

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve avro ile doğal gaz satmanın artık sorunlu bir hale geldiğine işaret eden Zavalnıy, dost olmayan ülkelerin doğal gaz için rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.

Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini HATIRLbelirterek, "Farklı para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji kaynaklarıyla ticareti Bitcoin'le de yapabiliriz." dedi.

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