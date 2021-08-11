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Dünya

Rusya Ermenistan'a yardım edecek! Savunma Bakanı açıkladı

Rusya Savunma Bakan Sergey Şoygu, Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan ile bir araya geldi.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:04
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan ordusunun yenilenmesine yardım edeceklerini söyledi.

Şoygu, yeni atanan Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Ermenistan ile hem ikili hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) düzeyindeki etkileşime önem verdiklerini belirten Şoygu, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yenilenmesiyle ilgili programın uygulanmasına desteğimizi sürdürmeye hazırız." dedi.

Rus üssünün Ermenistan'da bulunduğuna dikkati çeken Şoygu, "Ermenistan, Rusya'nın Güney Kafkasya'da güvenliğin sağlanması konusunda kilit müttefik ve ortağıdır. Bu bölgede istikrarın sürdürülmesiyle son derece ilgiliyiz." şeklinde konuştu.

Ermenistan Savunma Bakanı Karapetyan da Rusya'nın, ülkesi için stratejik müttefik olduğunu vurgulayarak "Rusya ile yoğun ve etkili iş birliğini sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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