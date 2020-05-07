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Dünya

Rusya, Esed rejimine çalışan unsurları Libya'da savaştıracak

Rusya, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde para karşılığında Beşşar Esed rejimini safında yer alan silahlı unsurları, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1000'er dolar karşılığında savaştıracak.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:15
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmeyi planlıyor.

Bir üst düzey Rus komutan ve emrindeki heyet, 24 Nisan'dan bu yana Dera ilinde Esed rejimine para karşılığında hizmet veren silahlı unsurlarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Rus tarafı silahlı unsurlara Libya'da Hafter saflarında savaşmaları karşılığında aylık 1000'er dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşmeyi önerdi.

Bu teklife bir grup karşı çıkarken, bir grup ise sözleşmeyi kabul etti.

Teklifi kabul edenler halihazırda, Dera'da daha fazla paralı savaşçı toplamak için çalışmalar yapıyor.

Rusya'dan maaş alacak bu unsurlar, kısa süre içerisinde Suriye'de Rus kamplarında hızlandırılmış eğitimlerin ardından, Libya'ya gönderilecek.

- Kuneytra ilinde de benzer anlaşma olmuştu

Rusya, geçen ay da Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde para karşılığında Esed rejimine çalışan 300-400 savaşçıyla anlaşmıştı.

Ruslarla aylık 1000'er dolar karşılığında el sıkışan Kuneytralı silahlı unsurlar, yakın zamanda Suriye'de devam eden eğitimlerin ardından Hafter saflarına katılacak.

Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

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