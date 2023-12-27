Rusya: Filistin devletinin kurulmasını ABD engelledi

Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki savaşı dondurmayı ve Ukrayna'yı "zafer elde eden ülke" olarak göstermeyi planladığı yönündeki iddiaları değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Batı'nın, özellikle de ABD'nin zafer ilan etme yeteneklerini biliyoruz. Onların Vietnam, Afganistan, Irak'ta ne şekilde zafer kazandıklarını biliyoruz. 2003'te Irak'a girdiler ve bir ay sonra demokrasinin kazandığını ilan ettiler. 20 yıl geçti. Peki Irak şimdi nerede? Libya da NATO ülkelerinin kaygı konusu oldu. Onlar, oraya da demokrasiyi götürerek devleti yok etti. Orta Doğu'da, Gazze Şeridi'nde Washington'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması yönündeki girişimleri uzun yıllar boyunca engellemesi nedeniyle olanlara bakın. ABD'nin çıkarlarını kıyılarından uzakta savunmak için kullandığı hiçbir ülkede iyileşme olmadı."

"Kiev yönetimi ve Ukrayna askeri yetkilileri arasındaki kavga" ile ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, "Bu, bağımsızlığını kaybeden, dışarıdan yönetilen bir ülkenin iç meselesidir. Bu nedenle, yönetenler ne yapacağını düşünsün." diye konuştu.

- "Rusya ile askeri teknik alanındaki işbirliği gelişiyor"

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı olduğunu belirterek "Rusya, çok güvenilir ve değerli bir ortağımız. Hem Rusya hem Hindistan bu ilişkilerden kazanıyor. Rusya ile ilişkiler stratejik yakınlığa, jeopolitik ve karşılıklı çıkarlara dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jaishankar, Rusya ile ortak silah üretimi dahil askeri teknik alanındaki işbirliğinin geliştiğini dile getirdi.

Lavrov ile Jaishankar, Koodankulam Nükleer Enerji Santrali projesine ilişkin bazı anlaşmalar imzaladı.