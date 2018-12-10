'Rusya’ya yönelik bu suçlama iftiradan öte değildir”

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 'Fransa'daki Sarı Yelek protestolarında Rusya'nın da eli var' iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Peskov, ''Fransadaki olaylar ülkenin iç meselesidir. Fransa dahil hiç herhangi bir ülkenin iç işlerine müdahale etmedik, etmeyiz. Rusya'nın yaşanan olaylara müdahil olduğu iddiaları iftiradır.'' dedi.

Moskova'nın Paris ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Peskov, Rusya'nın Fransa'nın egemenliğine saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği'nin (SGDSN) Rusya'nın Sarı Yelekler protestolarında eli olduğu iddialarını araştırmaya başladığını belirtmişti.