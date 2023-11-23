Rusya Gazze'deki insani ateşkese destek: Uzlaşının uygulanacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıya değinen Zaharova, "Bu anlaşmaları olumlu karşılıyoruz. Bu, Gazze'de yaşayanların ihtiyaçlarına yönelik gıda, yakıt ve ilaç tedarikini artıracak." şeklinde konuştu.

Söz konusu uzlaşının, Katar ve Mısır'ın Hamas yönetimiyle yürüttüğü arabuluculuk girişimleri sayesinde mümkün olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Bu anlaşmanın, tüm taraflarca sıkı şekilde uygulanacağını, insani sorunların acil şekilde çözümüne yönelik temasların yoğunlaşmasına katkıda bulunacağını ve gerilimin düşmesi yönünde önemli bir adım olacağını umuyoruz." dedi.

ERMENİSTAN'IN KGAÖ İLE İLGİLİ KARARI

Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkma yönünde sinyal verdiğine dikkati çeken Zaharova, şunları kaydetti:



"Ermenistan'ın, taleplerine Rusya'dan yanıt alamayınca alternatif yollar aramak zorunda kaldığı yönündeki açıklamalar, sorumluluğu kendi üzerinden başkasına atma, kendi hatalarında suçluları bulma girişimidir. KGAÖ misyonunun Ermenistan'a gönderilmesine ilişkin istişareler yapıldı. Ancak Erivan, Avrupa Birliği (AB) misyonunun topraklarında yerleştirilmesine ilişkin bilinçli şekilde karar aldı. Bu, KGAÖ müttefiklerinin değil, Ermenistan'ın şahsi kararıdır."

Zaharova, Ermenistan yönetiminin Belarus'un başkenti Minsk'te yarın gerçekleşecek KGAÖ toplantılarına katılmama kararının "üzücü" olduğunu belirterek, "Bunun, Ermeni halkının uzun vadeli çıkarlarını karşılayacağını, bize dost olan bu ülkenin de güvenlik ve istikrarının güçlenmesine katkıda bulunacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, İsrail'in nükleer silaha sahip olup olmadığını tespit edecek uluslararası mekanizmanın oluşturulması inisiyatifine de değinen Zaharova, bu konuda resmi tekliflerin Rus tarafına iletilmediğini söyledi.