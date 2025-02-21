Rusya: Gazze'deki kriz ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Batı'nın dünya üzerinde egemenliğini sürdürme girişiminde bulunduğunu, bunun çok kutupluluk gerçeğine aykırı olduğunu dile getiren Lavrov, jeopolitik durumun da istikrarsızlaşmasına yol açtığını belirtti.

Lavrov, "Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen sömürgecilik, bugüne kadar ortadan kaldırılamadı. Dünyada hala kendi başına yönetilmeyen 17 bölge bulunuyor. Sömürgeci uygulamalar siyasette, ekonomide, toplumsal ve kültürel alanda güçleniyor." ifadelerini kullandı.

- "SORUNUN NİHAİ ÇÖZÜMÜ ANCAK İKİ DEVLETLİ FORMÜL"

Dünyada gerginlik noktalarının çoğaldığına işaret eden Lavrov, şunları kaydetti:

"Çözülmeyen Filistin meselesi, sadece Gazze'de değil Lübnan, Suriye, Yemen'de de şiddeti artırdı. Son 1,5 yılda 47 bin Filistinli sivil, Arap-İsrail çatışmaları sonucu hayatını kaybetti. Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek rakam. Sorunun nihai çözümü ancak iki devletli formül, İsrail ile barış ve güvenlik içinde varlığını sürdürebilecek bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün."

- "NATO'NUN AVRUPA'DA GENİŞLEMESİ, UKRAYNA KRİZİNE YOL AÇTI"

Asya Pasifik bölgesindeki duruma değinen Lavrov, NATO'nun bu bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bölge ülkelerinin gelişimini engellemeye çalıştığını söyledi.

NATO'nun Avrupa'da genişlemesinin Ukrayna krizine yol açtığını kaydeden Lavrov, "Kiev yönetimine kontrolsüz maddi destek ve silah sağlanması, krizin sonlandırılmasını engelliyor ancak Ukrayna'daki krize sebep olan temel nedenlerin ortadan kaldırılması durumunda çözülebileceği bilinci yerleşmeye başladı." dedi.

Lavrov, tüm bu konuların Rusya ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 18 Şubat'ta yapılan istişare toplantısında ele alındığını aktardı.

NATO'nun Irak, Libya, Afganistan ve Suriye'deki eylemlerinin "uluslararası terörizmin oluşturduğu tehdidi artırdığını" söyleyen Lavrov, "Dünyanın her bir yerindeki terör grupları, Ukrayna'dan sızan Batılı silahlarla besleniyor." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, çok kutuplu dünya düzeninde hegemonya ve bloklaşma yönündeki siyasetin yer alamaması gerektiğini vurgulayarak "Batı'nın yeni bir güç dengesini kabul etme, diğer ülkelerle karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmaya başlamasının zamanı geldi. Amerikan meslektaşlarımızla Riyad'da bunu da ele aldık ve uluslararası ilişkilerin, her ülkenin ulusal çıkarları temelinde kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Jeopolitik çelişkiler ancak BM kararları ve yapıcı işbirliği yoluyla çözülebilir." diye konuştu.