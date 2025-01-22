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Dünya

Rusya gıda ürünlerinde ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşyev, gıda ürünleri tedarikinde önceliğin iç pazar olduğunu belirterek, 'Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Eğer durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var.' dedi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Rusya gıda ürünlerinde ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor
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Patruşyev, başkent Moskova'da gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin konuştu.

Rus vatandaşlarının temel gıda ürünlerine rahat bir şekilde erişmesi gerektiğine işaret eden Patruşyev, "Yerli üreticilerimize güveniyoruz ve kendi kendimize yeterliliği artırıyoruz. Kendi ürünlerimizin çıktısını daha da artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Patruşyev, iç pazara öncelik verdiklerini belirterek, "Öncelik elbette devlettir. Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Eğer durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var." diye konuştu.

Patruşyev, Rusya'nın ihracatta kazandığı pazarları kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.

Rusya'da enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'lik artış kaydetmişti.

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