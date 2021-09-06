İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2021 Pazartesi / 29 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,28
  • EURO
    9,8326
  • ALTIN
    485.588
  • BIST100
    1474.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz
Dünya

Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gine'de 'yönetimin zorla ele geçirilmesi girişimlerine' karşı olduğunu belirterek, darbeciler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin serbest bırakılmasını istedi.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:35
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Eylül'de Gine'de "yönetimin zorla ele geçirildiği" ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulduğu anımsatıldı.

Rusya'nın bu ülkedeki gelişmeleri "derin" endişeyle takip ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Moskova, anayasal olmayan herhangi bir yönetim değişikliği girişimine karşı çıkıyor. Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz. Gine'deki durumun bir an önce anayasal düzene getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gine'deki tüm siyasi güçleri, şiddeti kışkırtacak eylemlerden kaçınmaya ve oluşan durumu barış ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

Açıklamada, Gine Dışişleri Bakanı İbrahim Halil Kaba'nın Moskova'ya yapması planlanan resmi ziyaretin iptal olduğu da aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.