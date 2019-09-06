Rusya, Google ve Facebook'u uyardı

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Rusya, Google ve Facebook'a ''siyasi reklam''uyarısında bulundu

Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu, uluslararası sosyal medya sitelerini şehir meclisi seçimleri süresince siyasi reklam yayımlamama konusunda uyardı.

  • AA
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Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), ülkede hafta sonu yapılacak  şehir meclisi seçimleri süresince siyasi reklamların yayınlanmama konusunda sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Google’a uyarıda bulundu.
 
Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Moskova dahil bazı bölgelerinde hafta sonu düzenlenecek seçimlere ilişkin Facebook ve bağlı şirketi Instagram ile Google ve bağlı şirketi YouTube’a yönelik uyarı yapıldığı belirtildi.
 
Seçim günlerinde siyasi reklamlara izin vermemesi konusunda söz konusu şirketlerin uyarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Uyarılara uyulmaması, seçimlere müdehale ve iç işlerine karışma girişimi olarak değerlendirilecektir.” ifadesi kullanıldı. 
 
Rusya’da 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi üzerine yapılan protestolar nedeniyle yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Pes dedirten hırsızlık

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