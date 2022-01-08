DHA 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:10 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:11

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Il-76 askeri nakliye uçağı, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'nin KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin askeri teçhizatlı birliğini Kazakistan Cumhuriyeti Almatı havaalanına teslim etti" ifadelerini kullandı.

KGAÖ barışı koruma kuvvetlerindeki Rus birliğinin nakliyesi, Kazakistan Almatı ve Zhitygen havalimanlarına Moskova, İvanovo ve Ulyanovsk bölgelerindeki havalimanlarından askeri nakliye uçaklarıyla devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, birliklerin nakliye görüntülerini paylaştı.